YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin’de Gençlik Merkezi, öğrencileri TYT-AYT sınavlarına hazırlıyor

Mardin’de Gençlik Merkezi, öğrencileri TYT-AYT sınavlarına hazırlıyor

MARDİN HABERLERİ  | 02.11.2020 15:40 | Son Güncelleme

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, bünyesinde açmış olduğu ücretsiz kurslarla gençleri TYT ve AYT sınavlarına hazırlıyor.Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi, YKS kapsamında 8 ayrı branşta, Türkçe, tarih, coğrafya, matematik, felsefe, fizik, kimya ve biyoloji derslerinden kurslar vermekte.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, bünyesinde açmış olduğu ücretsiz kurslarla gençleri TYT ve AYT sınavlarına hazırlıyor.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi, YKS kapsamında 8 ayrı branşta, Türkçe, tarih, coğrafya, matematik, felsefe, fizik, kimya ve biyoloji derslerinden kurslar vermekte. Eğitimler, TYT ve AYT sınavlarına uygun şekilde hazırlanarak öğrencilere dersler veriliyor. Gençlik Merkezi tarafından 12 Ekimde başlatılan kurslar, 26 Haziran 2021’de son bulacak. Derslere, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak 10 öğrenci alınıyor. Her ay görülen dersler üzerinden 2 defa deneme sınavı yapılırken gençlere, sınava gireceği alan ile alakalı ücretsiz konu anlatım ile soru bankası kitapları da veriliyor.
Gençlik Merkezindeki eğitimler, 5 farklı derslikte verilirken haftanın 2 günü ise soru çözümü olarak belirlendi. Yeni tip korona virüs nedeniyle olası bir yüz yüze eğitim kısıtlamasında ise dersler, Paniktv youtube hesabından canlı olarak verilecek.
Gençlik Merkezinde eğitim veren branş öğretmenleri aynı zamanda öğrencilere rehberlik danışmanlık hizmeti de vererek gençlerin kişisel sorunlarıyla da birebir ilgileniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
58 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı! Ekipleri görünce söyledikleri yürekleri dağladı 58 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı! Ekipleri görünce söyledikleri yürekleri dağladı
HDP'li başkan tutuklandı!HDP'li başkan tutuklandı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
KARDEMİR Genel Kurulu’nda yönetim listesi belirlendi
KARDEMİR Genel Kurulu’nda yönetim listesi belirlendi
Pazarlar’da misafirlik ve hane ziyaretleri yasaklandı
Pazarlar’da misafirlik ve hane ziyaretleri yasaklandı
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in kurtuluş anını paramedik Tolga Ünsel anlattı:
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in kurtuluş anını paramedik Tolga Ünsel anlattı:
Emlak ve çevre temizlik vergi ödemesi 30 Kasım’a kadar
Emlak ve çevre temizlik vergi ödemesi 30 Kasım’a kadar
Burhaniye’de Dr. Berna Tuncel yaşamını yitirdi
Burhaniye’de Dr. Berna Tuncel yaşamını yitirdi
Denizli’de mahalle muhtarı vatandaşlarla deprem bölgesine yardım gönderdi
Denizli’de mahalle muhtarı vatandaşlarla deprem bölgesine yardım gönderdi

Mardin Namaz Vakitleri 2 Kasım Pazartesi

İmsak
05:14
Sabah
06:36
Öğle
12:06
İkindi
14:59
Akşam
17:26
Yatsı
18:42

Mardin Nöbetçi Eczaneler 2 Kasım Pazartesi

Delal Eczanesi
Artuklu
Keskin Eczanesi
Dargecit
Sayılır Eczanesi
Derik
Dündar Eczanesi
Kiziltepe
Mızgin Eczanesi
Kiziltepe
Mazıdagı Eczanesi
Mazidagi
Kaya Eczanesi
Midyat
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Yılmaz Ailesinin Dramı
Yılmaz Ailesinin Dramı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.