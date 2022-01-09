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Mardin'de geri dönüşümden sağlanan gelirle köy okullarına destek olunacak

09.01.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dargeçit ilçesinde "Sıfır Atık" projesi kapsamında üretilen giysiler defilede beğeniye sunuldu, hazırlanan hediyelik eşyalar ve yöresel yemekler kermeste satıldı - Vali Mahmut Demirtaş: - "Sıfır atık bilincinin yaşam döngüsüne adapte edilmesi hepimizin görevi"

MARDİN (AA) - Mardin'in Dargeçit ilçesinde “Sıfır Atık” projesi kapsamında atık malzemelerle üretilen ürünlerden sağlanan gelirle köy okullarına destek sunulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık" projesi doğrultusunda, Dargeçit Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, kamu kurumları, öğretmenler, sivil toplum kuruluşları, veliler ve öğrencilerin desteğiyle program düzenlendi.

Dargeçit Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, atık ürünlerden üretilen giysileri öğrenciler defilede beğeniye sundu.

Kadınların yaptığı yöresel yemekler ile kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve öğretmenlerin atık malzemelerle hazırladığı hediyelik eşyalar da kermeste satışa sunuldu.

Öğretmen ve öğrencilerin şiirler okuduğu, şarkılar söylediği programda, Dargeçit Kaymakamı Ömer Özbay enstrüman çaldı, öğretmen olan eşi Tuğba Özbay da şiir okudu.

- "Çevre gelecek kuşaklara kalacak en kutlu mirastır"

Programda konuşan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, atık sorunun, başta doğal kaynakların tükenmesi, tabiatın kirlenmesi ve neticesinde iklim değişikliği gibi insanları ve diğer canlıları tehdit edecek boyutlara varan hava, su ve toprak kirliliğine yol açtığını belirterek, çevre ile ilgili karşılaşılan bu problemlere gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerin kalıcı bir çözüm bulması ve sürdürülebilir politikalar benimsemesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Tüketimi üretime dönüştürmek adına ülke genelinde "Sıfır Atık" projesinin başlatıldığını anımsatan Demirtaş, Mardin'de de israfı önleyecek, duyarlı tüketici bilincini geliştirecek, atık ve geri dönüşüm farkındalığını artıracak, çevre ile ilgili riskleri ortadan kaldıracak adımlar attıklarını ve atmaya devam edeceklerini ifade etti.

Demirtaş, gelecekte çocuklara daha yaşanabilir bir memleket bırakabilmek adına çevre konusundaki hassasiyeti ve duyarlılığı sürdürmekle mükellef olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Canımız nasıl bizlere emanetse, çevre ve dünyamız da büyüklerimizden bize kalan ve bizden gelecek kuşaklara kalacak en kutlu mirastır. Bu kutlu mirası gerçek sahipleri olan yavrularımıza layıkıyla aktarmak, atık ve geri dönüşüm konusuna en temel bakış açımız olmalıdır. Sıfır atık bilincinin yaşam döngüsüne adapte edilmesi hepimizin görevidir. Topyekun duyarlılık ve farkındalık oluşturmak, projenin kalıcılığını ve başarıya ulaşmasını sağlayacaktır. Bu vesile ile buradan bir kez daha, kamu-özel sektör ayrımı yapmaksızın çalışma hayatının tüm aktörlerini, genç yaşlı, kadın erkek toplumumuzun tüm kesimlerini bir kez daha 'Sıfır Atık' projesine destek olmaya davet ediyorum."

Kaymakam Özbay'ın eşi Tuğba Özbay da, öğretmenlerle bir araya gelerek köy okullarına destek için böyle bir program düzenlediklerini belirtti.

Bir yandan okullara destek olmak bir yandan da geri dönüşüme dikkat çekmek istediklerini aktaran Özbay, "Dünyayı yaşanabilir kılmak için şimdi atıkları en aza indirmenin vakti. Kermesimizdeki ürünler tekstil atölyelerinden, mermerciden, marangozdan alınan ve çöpe gitmeden dönüştürülen ürünlerdir. Öğretmenlerimiz, paydaşlarımız ortak olunca el birliği ile çalışıp sizler için bir program oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Vali Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, atıklarla hazırlanan ürünlerden satın aldı.

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