Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 75 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Abdurrahman Ö. idaresindeki 01 ATT 40 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nicmi Sürer'e çarptı.

Ağır yaralanan Sürer, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Abdurrahman Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz