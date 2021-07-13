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Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

13.07.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 75 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Abdurrahman Ö. idaresindeki 01 ATT 40 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nicmi Sürer'e çarptı.

Ağır yaralanan Sürer, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Abdurrahman Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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