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Mardin'de hamile kadının hastaneye ulaştırılması için ekipler seferber oldu

20.01.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de hamile kadının hastaneye ulaştırılması için ekipler seferber oldu

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan kırsal mahallede rahatsızlanan hamile kadın, belediye ve jandarma ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki kırsal Yerköy Mahallesi'nde yaşayan hamile S.Y'nin sancılanması üzerine ailesi, 112 Acil Servis ekiplerini aradı.

Mahalle yolunun kar nedeniyle kapalı olması üzerine Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı devreye girdi.

Bölgeye Nusaybin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından yolun ulaşıma açılmasıyla S.Y, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

S.Y, hastaneye ulaşmasında emeği bulunan ekiplere teşekkür etti.

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