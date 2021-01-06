YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'de internet kafeler öğrenciler için EBA destek noktasına dönüştürüldü

Mardin'de internet kafeler öğrenciler için EBA destek noktasına dönüştürüldü

MARDİN HABERLERİ  | 06.01.2021 12:52 | Son Güncelleme

Mardin'de internet kafeler öğrenciler için EBA destek noktasına dönüştürüldü

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde internet kafeler, uzaktan eğitim olanağından yararlanamayan öğrenciler için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktası olarak hizmet veriyor.

Kaymakamlık ve belediye tarafından 6 mahallede bulunan internet kafeler kiralanarak EBA destek noktalarına dönüştürüldü.

Öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında günün belirli saatlerinde canlı derslere katılıyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Yeni Mahalle'deki EBA destek noktasını ziyaret ederek, ders gören öğrencilerle sohbet etti.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Çam, daha önce 3 kadın merkezinde, şimdi de internet kafelerde EBA destek noktaları oluşturduklarını söyledi.

Destek noktalarından öğrencilerin hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde faydalandığını aktaran Çam, "Bu projeyi yaparken hem çocuklarımızın eğitimine katkı sunmak hem de işlerinden kaynaklı zorluk çeken işletmelerimize bir nebze olsun can suyu vermek istedik." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu yiyecekler ömrü uzatıyor Bu yiyecekler ömrü uzatıyor
HDP'li başkan tutuklandı!HDP'li başkan tutuklandı!

Mardin Namaz Vakitleri 6 Ocak Çarşamba

İmsak
05:59
Sabah
07:25
Öğle
12:28
İkindi
15:00
Akşam
17:21
Yatsı
18:42

Mardin Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Çarşamba

Gözü Eczanesi
Artuklu
Atakan Eczanesi
Dargecit
Mazlum Doğan Eczanesi
Derik
Müftüoglu Eczanesi
Kiziltepe
Tutal Eczanesi
Kiziltepe
Ava Eczanesi
Mazidagi
Kaya Eczanesi
Midyat
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.