Mardin'de işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Savur ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, bir tekstil firmasına ait sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 S 0292 plakalı minibüs, Koşuyolu ve Yenilmez Mahalleleri arasındaki yolda devrildi.
Kazada, yaralanan 12 kişi sağlık ekiplerince Mardin ve Ömerli devlet hastanelerine kaldırıldı.
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