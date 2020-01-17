MARDİN (AA) - Mardin'de "İşimi Yönetebiliyorum Projesi" kapsamında eğitim programı başladı.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Visa Türkiye ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle hayata geçirilen, 27 banka tarafından desteklenen "İşimi Yönetebiliyorum Projesi" kapsamındaki beşinci eğitimi programının başlangıcı için, Dicle Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DİCLESİFED) ev sahipliğinde bir otelde tören düzenlendi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, programda yaptığı konuşmada, Mardin'in tarımsal faaliyetler, hizmet sektörü, turizm ve tekstil açısından bölgedeki en önemli yatırımların bulunduğu illerin başında geldiğini söyledi.

Bölgenin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini, özellikle bölgedeki çukur olaylarında bölgede ciddi bir travma yaşandığını anımsatan Yaman, son 3 yıldır başta Mardin olmak üzere artık bölgede huzurun hakim olduğunu belirtti.

Koydukları 2018 ve 2019 hedeflerini tutturduklarını ifade eden Yaman, "Hedefimiz 5,5 milyon turist ağırlamak. Ama tabi bunu yaparken de yerel kapasitemizi artıracak çalışmalar yapmamız lazım. Bu nedenle bu programı önemsiyorum. Mardin'in potansiyelini yükseltecek projelere destek ve katkı vermekten mutluyuz." diye konuştu.