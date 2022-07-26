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Mardin'de işitme engelli çocuklar Kur'an-ı Kerim öğreniyor

26.07.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de "Ses siz olun" sloganıyla açılan Kur'an kursunda, az seviyede ya da dudak okuma yöntemi ve işitme cihazı yardımıyla duyan 8 çocuk hem Kur'an-ı Kerim öğreniyor hem de temel din bilgisi eğitimi alıyor - İşitme Engelliler Kız Kur'an Kursu öğreticisi Nazan Ağalday: - "Eğitimde hiçbir engelin olmadığını bu özel çocuklarla tanışıp onlara eğitim verdiğim zaman öğrendim ve anladım. Onlarla aramızda büyük bir sevgi bağı var"

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'de açılan kursa katılan işitme engelli çocuklara Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğretiliyor.

Mardin'de 1100'den fazla cami ve kursta Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl "Haydi Koş Gel Camiler Seninle Güzel" ve "Geldi Yaz Tatili Şimdi Kur'an Öğrenme Vakti" temasıyla düzenlenen kurslar devam ediyor.

Bu kursların yanı sıra merkez Artuklu ilçesinde bu yıl ilk kez işitme engelli çocuklar için "Ses siz olun" sloganıyla da kurs açıldı.

Yenişehir Mahallesi'nde Sadık Yay Camisi Artuklu Gurbet Yay Kur'an Kursuna gelen az seviyede ya da dudak okuma yöntemi ve işitme cihazı yardımıyla duyan 8 çocuk, Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra manevi değerler eğitimi de alıyor.

İl Müftü Yardımcısı Zübeyde Zengin AA muhabirine, il genelinde açılan kurslara 30 binden fazla çocuğun katıldığını söyledi.

Çocukların eğitim ve yaş seviyelerine göre pedagojik formasyona dikkat ederek ders verdiklerini aktaran Zengin, her kesime ulaşmaya gayret ettiklerini vurguladı.

Bu kapsamda işitme engelli çocuklar için kurs açtıklarını aktaran Zengin, şöyle konuştu:

"Bu çocuklarımız özel olduğu için onların öğretim yöntemlerine göre eğitim veriyoruz. Gerektiği takdirde işaret diliyle yahut yüksek sesle ya da dudak okuma şeklinde onlara eğitimlerimiz devam etmektedir. Şu an 8 yavrumuz bu eğitime devam etmekte. Buradaki amacımız engelli ya da engelsiz ayrımı yapılmaksızın bütün çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim öğretmek ve onların da Allah'ın kelamıyla buluşmalarına katkıda bulunmak en büyük hedefimizdir."

- "Çok severek ve sevinerek geliyorlar"

Artuklu Müftülüğü Engelli Koordinatörü ve İşitme Engelliler Kız Kur'an Kursu öğreticisi Nazan Ağalday da kentte ilk kez özel çocuklar için kurs açıldığını söyledi.

Daha önce hizmet içi eğitimle aldığı işaret dilini geliştirerek öğrencilere faydalı olmak istediğini aktaran Ağalday, şunları kaydetti:

"Kursumuzda bu öğrencilerimize Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra Peygamber Efendimiz'in hayatını, İslam'ı ve İslami değerleri öğreterek onların hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız biraz daha özel eğitime muhtaç öğrencilerimiz, birçoğu cihazla işitebiliyor. İşitmelerinde sorun yok fakat anlamlandırmalarında sıkıntı yaşayan öğrencilerimizle yüksek sesle, tane tane ve yüzlerine bakarak iletişimi kesmeden eğitim vermeye çalışıyorum. Arada duymayan öğrencilerimize de işaret diliyle eğitim vermeye gayret ediyorum."

Eğitimin yanı sıra çocukların sosyal hayatlarına da katkı sunmayı arzu ettiklerinin altını çizen Ağalday, çeşitli oyunlarla sosyalleşmeleri ve kendi aralarında iletişim kurmalarını sağladıklarını aktardı.

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