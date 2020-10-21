YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin’de istihdam toplantısı yapıldı

Mardin’de istihdam toplantısı yapıldı

MARDİN HABERLERİ  | 21.10.2020 16:30 | Son Güncelleme

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş başkanlığında il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.GAMER toplantı salonunda ilin istihdamı ve mesleki eğitimi konusunda fikir alış verişinde bulunmak ve yapılabilecek faaliyetler hakkında karar almak amacıyla gerçekleştirilen toplantıya Vali Demirtaş’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı ve ilgili il müdürleri katıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş başkanlığında il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
GAMER toplantı salonunda ilin istihdamı ve mesleki eğitimi konusunda fikir alış verişinde bulunmak ve yapılabilecek faaliyetler hakkında karar almak amacıyla gerçekleştirilen toplantıya Vali Demirtaş’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı ve ilgili il müdürleri katıldı. Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında üç ayda bir yapılan il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısında meslek edindirme faaliyetleri, tarımsal alandaki gelişmeler ve istihdam olanakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, genç istihdamı ve çocuk işçiliği, işgücü piyasası araştırması ve toplum yararına program konularında fikir alışverişinde bulunularak, yapılabilecek faaliyetler hakkında kararlar alındı.
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personellerinin program ve projeler hakkında kurul üyelerine bilgi vermesiyle devam eden toplantıda Vali Demirtaş, "Bizler istihdamı önemsiyoruz. Mardin hem tarım hem de turizm şehri. İŞKUR İl Müdürlüğümüz ve diğer il müdürlüklerimizin ortaklaşa çalışması ile ilimizde 2 bin 985 meslek edindirme kursu ve 3 bin 53 kişi de işbaşı eğitimi programı olmak üzere 6 bin 38 kişi meslek edindirme kurslarından faydalandı. Bu toplantımızda istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirleri, uygulanacak aktif iş gücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının değerlendirmesine yönelik bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Gençlerimizin kurslardan faydalanması ve istihdam edilmesi için tüm çalışma arkadaşlarımız ile yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali
Kabusları olmuştu! YakalandıKabusları olmuştu! Yakalandı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
GAÜN Hastanesinde devir-teslim töreni gerçekleştirildi
GAÜN Hastanesinde devir-teslim töreni gerçekleştirildi
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Adana'da 46 bin 500 uyuşturucu hap ile 40 kilogram esrar ele geçirildi
Adana'da 46 bin 500 uyuşturucu hap ile 40 kilogram esrar ele geçirildi
Vali Balcı, Cumhuriyet tarihinin ilk antimuan madenini gezdi
Vali Balcı, Cumhuriyet tarihinin ilk antimuan madenini gezdi
Ekrem Şahin göreve iade edildi
Ekrem Şahin göreve iade edildi
Çalınan tarım aletleri çiftçilere teslim edildi
Çalınan tarım aletleri çiftçilere teslim edildi

Mardin Namaz Vakitleri 21 Ekim Çarşamba

İmsak
05:04
Sabah
06:24
Öğle
12:07
İkindi
15:10
Akşam
17:40
Yatsı
18:55

Mardin Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Çarşamba

Çalım Eczanesi
Artuklu
Atakan Eczanesi
Dargecit
Serhat Eczanesi
Derik
Akbulut Eczanesi
Kiziltepe
Vitamin Eczanesi
Kiziltepe
Seyhan Eczanesi
Mazidagi
Yavuzlar Eczanesi
Midyat
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Mardin’de toplu taşımada akılı kart dönemi başladı
Mardin’de toplu taşımada akılı kart dönemi başladı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Yılmaz Ailesinin Dramı
Yılmaz Ailesinin Dramı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.