Mardin’de itfaiye ekipleri 1 ayda 901 olaya müdahale etti

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri, merkez ve ilçelerinde 1 ayda ev, anız ve araç yangını olmak üzere 901 olaya müdahale etti.

Filosunda 18 arazöz, 5 kurtarma, 11 merdivenli, 3 su ikmal, 1 ilk müdahale ve 1 binek araç olmak üzere 39 araçla 9 ilçede 218 personel ile 7 gün 24 hizmet veren Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, 2020 yılının ilk altı ayında 4 bin 111 olaya müdahale ederek büyük başarı sağladı. Ev, araç ve anız yangını başta olmak üzere son bir ayda 901 olaya müdahale eden İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale ve Arama Kurtarma Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler aynı zamanda birçok canlının da hayatını kurtardı.

Bu kapsamda, Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İtfaiye Denetim Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Mardin’de 2019 yılı içinde 551 iş yeri, 2020 yılının ilk altı ayında ise 296 iş yerini yangın güvenlik önlemleri açısından denetleyip ve raporlandı. İtfaiye Denetim Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü 2019 yılında 188, 2020 yılının ilk altı ayında ise 56 okul veya kamu kurumuna yangın eğitimi verdi. Ayrıca itfaiye personellerinin mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla eğitim programı çerçevesinde hizmet içi eğitim verildi.

