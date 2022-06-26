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Mardin'de jandarmanın bulduğu yaralı kerkenez tedaviye alındı

26.06.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de jandarmanın bulduğu yaralı kerkenez tedaviye alındı

Mardin'de jandarmanın bulduğu yaralı kerkenez tedaviye alındı

MARDİN (AA) - Mardin'de jandarma ekiplerince bulunan yaralı kerkenez, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kırsalda yaralı halde kerkenez buldu.

Ekipler kuşu bulunduğu yerden alarak Mardin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne teslim etti.

Kerkenez, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Mardin'de jandarmanın bulduğu yaralı kerkenez tedaviye alındı

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