Mardin'de jandarmanın bulduğu yaralı kerkenez tedaviye alındı

MARDİN (AA) - Mardin'de jandarma ekiplerince bulunan yaralı kerkenez, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kırsalda yaralı halde kerkenez buldu.

Ekipler kuşu bulunduğu yerden alarak Mardin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne teslim etti.

Kerkenez, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

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