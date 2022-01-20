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Mardin'de karla mücadele çalışması sürüyor

20.01.2022 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş : - "Bir yandan çalışmalar sürerken diğer yandan yolda kalan vatandaşlarımızın yardımına koşuyoruz"

MARDİN (AA) - Mardin'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 10 ilçede yoğun tipi ve kar dolayısıyla kapanan ana arterlerin yolunu ulaşıma açtı. Kent merkezinde kaldırımları da temizleyen ekipler, sık sık kapanan kırsal yollarda da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, il genelinde kapanan ve buzlanma meydana gelen noktalarda yol açma ve tuzlama çalışmalarının aralıksız süreceğini söyledi.

Mesai mefhumu gözetmeksizin yolların yanında kaldırımlarda da kar küreme çalışmalarına devam etiklerini bildiren Demirtaş, şunları söyledi:

"Bir yandan çalışmalar sürerken diğer yandan ekiplerimiz yolda kalan vatandaşlarımızın yardımına koşuyor. Bir yandan da yolda kalan vatandaşlarımıza ekiplerimiz sıcak çorba ikramında bulunmaktadırlar. Vatandaşlarımız için ikram ve hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam edecektir. Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen istek ve ihbarlara görevli arkadaşlarımız anında cevap veriyor. Fedakarca görev yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."

Demirtaş, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da unutmadıklarını belirterek, "Can dostlarımız koruma altında. Kentimizde devam eden olumsuz hava koşullarında can dostlarımızın da yanındayız. Vatandaşlarımızın da sokaktaki hayvan dostlarımıza bir kap yemek, bir kap su vererek hep birlikte can dostlarımızın yanlarında olalım." ifadelerini kullandı.

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