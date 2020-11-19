Mardin’de korona virüs tedbirleri değerlendirme toplantısı yapıldı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında salgınının önlenmesine yönelik alınan tedbirlerin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda korona virüs salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan tedbirlerin yanı sıra il genelinde gerçekleştirilen çalışmalar ve denetimlerle ilgili konular ele alındı. Vali Mahmut Demirtaş, alınan tüm tedbirlerin hassasiyetle uygulandığını ifade ederek sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen gibi tedbirlere herkesin riayet etmesinin toplum sağlığı açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Halk sağlığını korumak ve salgının yayılmasını kontrol altına almak için büyük bir gayret ve çaba içerisinde çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Vali Demirtaş, “Sağlık çalışanları büyük bir özveri ile mücadele ediyor. Bu mücadelede fedakarlık örneği gösteren sağlık çalışanlarımıza ve büyük bir gayret ile çaba içerisinde çalışmalarını sürdüren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızı sağlığını koruma ve hastalığın yayılmasını önlemeye yönelik gerekli her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Korona virüs temaslı veya test sonuçları pozitif çıkarak evde izolasyonda olan vatandaşlarımız aralıksız olarak filyasyon ekipleri tarafından denetleniyor. Evde izolasyon kararı verilmesine rağmen bu kuralı ihlal ederek ikametlerinden dışarı çıkanlar öğrenci yurtlarında zorunlu izolasyona alınacaktır" dedi.

Vali Demirtaş Başkanlığında, Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

