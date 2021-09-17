Mardin'de marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yangın çıkan marketin deposunda hasar oluştu.

Turgut Özal Mahallesi'nde devlet hastanesi karşısında bulunan marketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın, 7 araç ve 23 itfaiye personelinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Marketin deposunda yangın nedeniyle hasar oluştu.



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