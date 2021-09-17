YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'de marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Mardin'de marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

17.09.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yangın çıkan marketin deposunda hasar oluştu.

Turgut Özal Mahallesi'nde devlet hastanesi karşısında bulunan marketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın, 7 araç ve 23 itfaiye personelinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Marketin deposunda yangın nedeniyle hasar oluştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terör örgütü DEAŞ ortaya çıkardı! İlk ve en eski ize rastlandıTerör örgütü DEAŞ ortaya çıkardı! İlk ve en eski ize rastlandı
Celal Şengör'den skandal sözler: Eteğini kaldırıp tokat attım!Celal Şengör'den skandal sözler: Eteğini kaldırıp tokat attım!
Ömrünü doğaya adayan Mardinli Şeyhmus amcadan "fidan dikin" çağrısıÖmrünü doğaya adayan Mardinli Şeyhmus amcadan "fidan dikin" çağrısı
Anahtar Kelimeler:
yangın Mardin

Mardin Namaz Vakitleri 17 Eylül Cuma

İmsak
04:33
Sabah
05:54
Öğle
12:17
İkindi
15:46
Akşam
18:30
Yatsı
19:45

Mardin Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Cuma

Barış Eczanesi
Artuklu
Berhem Eczanesi
Kiziltepe
Oral Eczanesi
Kiziltepe
Taha Eczanesi
Midyat
Delil Eczanesi
Nusaybin
Yeni Eczanesi
Omerli
Yavuz Eczanesi
Savur
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Mevlana kentinden İzmir'deki "semazen" temalı "belden üstü çıplak dans" gösterisine tepki

Mevlana kentinden İzmir'deki "semazen" temalı "belden üstü çıplak dans" gösterisine tepki

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tandıra düşmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan kadın tedavi altına alındı

Tandıra düşmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan kadın tedavi altına alındı

Meslek liseleri ve halk eğitimi merkezlerinde iş ve finansal okuryazarlık eğitimleri verilecek

Meslek liseleri ve halk eğitimi merkezlerinde iş ve finansal okuryazarlık eğitimleri verilecek

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.