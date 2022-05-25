YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'de metruk binada uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi

Mardin'de metruk binada uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi

25.05.2022 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de metruk binada uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Dargeçit ilçesinde metruk bir binanın müştemilatında uzun namlulu silah, şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün mühimmatlarının tespit edilerek ele geçirilmesi, terör örgütünün alt yapılanmalarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, muhtemel eylem, etkinlik ve saldırıların önüne geçilebilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Terörle Mücadele, İstihbarat, Özel Harekat ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışma kapsamında, Dargeçit ilçesindeki metruk bir binanın müştemilatında 2016 yılında gerçekleştirilen çukur barikat operasyonları döneminden kaldığı değerlendirilen terör örgütü mensuplarına ait silah ile mühimmat olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, metruk bina ve çevresinde yapılan aramada, gizlenmiş vaziyette uzun namlulu silah, silaha ait 4 şarjör ve 347 fişek ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nusaybin'de ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldüNusaybin'de ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
Mardin

Mardin Namaz Vakitleri 27 Mayıs Cuma

İmsak
03:12
Sabah
04:53
Öğle
12:19
İkindi
16:10
Akşam
19:35
Yatsı
21:09

Mardin Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Cuma

Melisa Eczanesi
Artuklu
Bahadır Eczanesi
Kiziltepe
Halk Eczanesi
Kiziltepe
Taha Eczanesi
Midyat
Cindioğlu Eczanesi
Nusaybin
Yeni Eczanesi
Omerli
Kavak Eczanesi
Savur
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tacize uğramamak için 36 yıl boyunca cinsiyetini gizledi

Tacize uğramamak için 36 yıl boyunca cinsiyetini gizledi

İbn-i Sina reçetesi: Çareyi uzaklarda aramayın

İbn-i Sina reçetesi: Çareyi uzaklarda aramayın

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Yıllarca tek bir şey yedi! Ne olduğunu duyunca inanamayacaksınız

Yıllarca tek bir şey yedi! Ne olduğunu duyunca inanamayacaksınız

Faydası da zararı da düşündüğünüzden daha çok!

Faydası da zararı da düşündüğünüzden daha çok!

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.