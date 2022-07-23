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Mardin'de minibüs şarampole devrildi 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

23.07.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de minibüs şarampole devrildi 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Mardin'de minibüs şarampole devrildi 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Emek yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen ve Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden gelen tarım işçilerini taşıyan minibüs, Kızıltepe ilçesine bağlı Büyükboğaziye Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, Furkan Kalemli (15) ve Hasret Kuş (20) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ve 16 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ahmet Demir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Mardin'de minibüs şarampole devrildi 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

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