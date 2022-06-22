Mardin'de müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, cinayet ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, firari H.Ö'nün bir adreste saklandığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Adresinden kaçan hükümlü, kovalamaca sonucu Bahçelievler Mahallesi'nde üzerinde sahte kimlikle yakalandı.

Cinayet ile çeşitli suçlardan aranan ve hakkında müebbet hapis cezası bulunan H.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz