YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'de müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Mardin'de müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

22.06.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, cinayet ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, firari H.Ö'nün bir adreste saklandığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Adresinden kaçan hükümlü, kovalamaca sonucu Bahçelievler Mahallesi'nde üzerinde sahte kimlikle yakalandı.

Cinayet ile çeşitli suçlardan aranan ve hakkında müebbet hapis cezası bulunan H.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Mardin'de partisine katılanlara rozet taktıCHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Mardin'de partisine katılanlara rozet taktı
Denizli'de üzerine kale direği devrilen çocuk hayatını kaybettiDenizli'de üzerine kale direği devrilen çocuk hayatını kaybetti
Eskişehir'de kamyonla çarpışan aracın sürücüsü yaşamını yitirdiEskişehir'de kamyonla çarpışan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi
Anahtar Kelimeler:
cinayet Mardin

Mardin Namaz Vakitleri 22 Haziran Çarşamba

İmsak
03:03
Sabah
04:50
Öğle
12:24
İkindi
16:16
Akşam
19:48
Yatsı
21:27

Mardin Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Çarşamba

Halil Eczanesi
Artuklu
Çare Eczanesi
Kiziltepe
Tûçe Eczanesi
Kiziltepe
Şifa Eczanesi
Midyat
Değer Eczanesi
Nusaybin
Ömerli Eczanesi
Omerli
Şahin Eczanesi
Savur
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sokakta iğrenç olay! Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar

Sokakta iğrenç olay! Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar

Saç dökülmesinden sorumlu üç saç bakım alışkanlığı

Saç dökülmesinden sorumlu üç saç bakım alışkanlığı

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Hapishane mahkumu bir katille evlenmeye hazırlanıyor!

Hapishane mahkumu bir katille evlenmeye hazırlanıyor!

Çıplak eylemleriyle gündem olmuştu! “Ölümle tehdit ediliyorum”

Çıplak eylemleriyle gündem olmuştu! “Ölümle tehdit ediliyorum”

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.