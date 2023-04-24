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Mardin'de restore edilen tarihi yapıda kadınlar için eğitimler düzenlenecek

24.04.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Derik ilçesinde bir dönem cezaevi olarak da hizmet veren tescilli yapı, aslına uygun restore edilerek Kadın ve Aile Destek Merkezi'ne dönüştürüldü.

Derik'in Cevizpınar Mahallesi'nde 18. yüzyılda inşa edilen iki katlı yapı sırasıyla Ermeni kız okulu, hükümet konağı, cezaevi, halk eğitim merkezi ve ortaokul olarak hizmet verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2006'da "1. Grup Yapı" olarak tescillenen yapının restorasyonu için Mardin Büyükşehir Belediyesince proje hazırlandı.

Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan proje doğrultusunda restorasyonu tamamlanan tarihi yapı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Kadın Aile Destek Merkezi olarak hizmet verecek.

"BÖLGEDE BENZERİ OLMAYAN ÇOK GÜZEL BİR YAPI"

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, tarihi yapının bugüne kadar çeşitli amaçlarla, son olarak da 1988'e kadar ortaokul olarak hizmet verdiğini söyledi.

Demirtaş, 380 metrekare kapalı alana sahip, alt katta 10, üst katta 3 odası bulunan yapının hazırlanan proje doğrultusunda restorasyonunun tamamlandığını dile getirerek, "Malzemeleri satın aldık. Malzemeleriz gelecek ve kadın merkezimizi faaliyete geçireceğiz." dedi.

Tarihi yapıda çocuk oyun alanları, kütüphane ile kadın ve çocuklara yönelik etkinlik yapılabilecek bölümlerin de yer alacağını dile getiren Demirtaş, restorasyonun aslına uygun gerçekleştirildiğini kaydetti.

Demirtaş, "Yıkılmak üzere olan bir binayı tekrar ayağa kaldırdık. Hakikaten bölgede benzeri olmayan çok güzel bir yapı. İnşallah yakın bir zamanda Derikli kadınlarımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Derikli kadınlardan Gülşen Bilir de ilçede kadın merkezinin açılmasını heyecanla beklediklerini belirtti.

Valilik ve belediyeye ilçeye kazandırdıkları kadın merkezi için teşekkür eden Bilir, "Binada kadınlar için bir çalışma yapılıyor. Kadınlarımız orada çalışacak, kendilerini geliştirecek. Bir zamanlar cezaevi binasıydı, şimdi kadın merkezi olacak. İlçemize çok yakışacak." ifadelerini kullandı.

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cezaevi Mardin

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