Mardin'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürünün adı Ağrı'daki ilkokulda yaşatılacak

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın adı, Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki eski devlet hastanesinden onarılıp dönüştürülen ilkokula verildi.

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Alper Balcı, beraber görev yaptığı şehit Özel Harekat Şube Müdürü Kansuva'nın adının ilçede yaşatılması için çalışma başlattı.

Balcı, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle ilçede geçmişte hastane olarak kullanılan atıl durumdaki binanın onarılıp okula dönüştürülmesini sağladı.

Hizmete açılan ve öğrencilerin eğitim görmeye başladığı Şehit Tufan Kansuva İlkokulu'nun açılışı için tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, öğrenciler şehit Kansuva'nın özgeçmişini okuyup ardından şiirler okudu.

Törende konuşan Vali Osman Varol, dünyanın en güzel toprakları olan bu toprakların, düşmanlarca ele geçirilmesi için bugüne kadar her türlü yolun denendiğini söyledi.

Bin yıldır mücadele vererek bu topraklarda barınacaklarını dost ve düşmana gösterdiklerini belirten Varol, şöyle konuştu:

"Bu mücadeleyi yaparken bu işin gizli kahramanları var. Bugün burada adına bu okulun açılışını gerçekleştirdiğimiz şehit kardeşimiz gibi en kıymetli varlığı olan canını gözünü kırkmadan hiçbir şekilde tereddüt etmeden vatanı için verebilen ve binlerce yıldır bu vatanda bu durumu muhafaza etmek için bu çabayı gösteren şehitlerimiz var. Bizler inancımız ve töremiz açısından da şehitlere en büyük kıymeti veren milletiz. Bizim inancımız şehitlere doğrudan cenneti müjdeliyor. Onların mekanı cennettir inşallah. 'Mevlam onları bize şefaatçi kılsın' diye dua edelim. Ayrıca bizim geleneğimiz ve töremiz, canını vatanı için feda edenin kendisine de onun bize emanet ettiği ailesi ve yakınlarını da baş tacı yapmamızı emrediyor."

Şehitlerin adını okul ve diğer kamu binalarına vermeye devam edeceklerini belirten Varol, gelecek kuşakların vatanları için canlarını feda eden şehitleri iyi bilip hatırlaması gerektiğine dikkati çekti.

Vali Varol, herkesin güçlü ve dayanışma içerisinde olması gerektiğini kaydederek, "Kendisini şu vatan için feda etmeye hazır karşımdaki aslan parçaları (güvenlik güçleri) gibi binlerce evladımız ve kardeşimiz olmak zorunda. Zorunda ki Suriye, Irak ve Ukrayna'nın yaşadığını yaşamayalım. Canını vermeye ve her tülü mücadeleyi vermeye hazır binlerce neferimiz olmalı ki, birbirini kardeş gibi görmeliler ki bu vatanda binlerce yıl daha yaşamaya devam edelim. Bunun için şehitlerimizin adlarını bu okullara vereceğiz." dedi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da şehit Kansuva'nın bu coğrafyada yaşayan insanların kardeşliğini bozmak isteyenlere karşı mücadele ederek ay yıldızlı bayrak için canını verdiğini aktardı.

Ecdadın bu toprakları düşmandan korumak için canlarını feda ettiğini ve herkesin bu topraklara sahip çıkması gerektiğini söyleyen Sayan, şunları kaydetti:

"Bakınız yeri geldiği zaman birileri 'Biz Kürtler için mücadele ediyoruz, Kürtleri koruyoruz ve kolluyoruz' diyor. 42 yıldır Kürtlerin çocuklarını alıp dağlarda öldürenler kimdir, açık bir gözle görmemiz lazım. Devlet ve devlet yetkilileri bu çocuklardan avukat, mühendis ve doktor çıkarmak için uğraşırken, 'Kürtler için uğraşıyoruz, Kürtleri kurtarmak için çalışıyoruz', diyenlerin Kürt çocuklarını nasıl dağlarda heba ettiğini hepimiz görüyoruz ve biliyoruz. Şehit olan Tufan kardeşimizin zihniyetiyle hepimiz el birliğiyle bu ülkenin topraklarından terörün kökünü kazımak zorundayız."

Kaymakam Balcı ise Kansuva'nın Mardin aşığı olduğunu ve görev süresi dolmasına rağmen uzatma dilekçesi vererek orada kalmaya devam ettiğini anlattı.

Kansuva'nın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile de mücadele ettiğini ifade eden Balcı,"Biz dostluğumuzun yanında çukur-barikat operasyonlarına beraber görev de yaptık. Rabbime şükürler olsun onun ismini yaşatacak bir okul yapmayı sayın valimizin sayesinde bizlere nasip etti. Duyguluyum çünkü özel harekatçı olmasının yanında Tufan Kansuva çok farklı bir kişilikti." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Varol ve beraberindekiler kurdele keserek hizmete açtıkları okulun sınıflarında incelemelerde bulundu.

Varol ve beraberindekiler öğrencilerle sohbet edip, onlara pamuk şeker ve çeşitli hediyeler verdi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, özel harekat polisleri ve vatandaşlar katıldı.

