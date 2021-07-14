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Mardin'de seyir halindeki otomobil alev aldı

14.07.2021 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de seyir halindeki otomobil alev aldı

MARDİN (AA) - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 EL 123 plakalı otomobil ilçenin 13 Mart Mahallesinde seyir halindeyken aniden yanmaya başladı.

Alevleri fark eden sürücü durdurduğu otomobilden indi.

Yangına müdahale eden çevredeki esnafın durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

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