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Mardin'de seyir halindeki tır alev aldı

05.06.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de seyir halindeki tır alev aldı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Nusaybin -Cizre kara yolunda seyir halinde olan, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın dorse lastikleri, Katran köyü mevkisinde alev aldı.

Durumu fark eden sürücü yol kenarına park ettiği araçtan inerek yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle bir süre kapanan yol çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Yangında tırın dorsesi ağır hasar gördü.

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