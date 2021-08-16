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Mardin'de sıcaklara karşı "serinlik durakları" kuruldu

16.08.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savur Belediyesi ekiplerince ilçenin farklı noktalarına yerleştirilen buhar püskürtmeli duraklarda vatandaşlar serinleme imkanı buluyor - Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Kaya: - "4 noktada denemesine başladık. Vatandaşlarımızın çok mutlu olduğunu gördük. Özellikle çocuklar çok ilgi duydu. Bunu artırmayı düşünüyoruz"

MARDİN (AA) - Mardin'in Savur ilçesinde, buhar püskürtme sistemiyle serinlik sağlayan duraklar ilgi görüyor.

Görevlendirme yapılan Savur Belediyesince ilçedeki işlek noktalarda aşırı sıcaklara karşı "serinleme durakları" oluşturuldu.

Hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceyi aştığı ilçede vatandaşlar duraklara geldiğinde sensörlü sistem çalışarak, üstten ve yanlardan serin buharlı su püskürtüyor. Serinlik sağlayan duraklar, vatandaşlardan ilgi görüyor.

Savur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Kaya, yaptığı açıklamada, Mardin'de yaz aylarının çok sıcak geçtiğini söyledi.

Kavurucu sıcaklarda ilçe sakinlerine serin bir ortam sunmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Kaya, bu kapsamda serinlik durakları oluşturmak istediklerini ifade etti.

Çalışmayla vatandaşlara hem serinleyecekleri hem de rahat nefes alabilecekleri bir ortam sunduklarını vurgulayan Kaya, "Özellikle yaşlılarımız, dışarda çalışan vatandaşlarımız bu projeden çok memnum kaldılar. Şu anda merkezde 3 noktada koyduk. Bir de kalabalık olduğu için kırsal Sürgücü Mahallemize koyduk. 4 noktada denemesine başladık. Vatandaşlarımızın da çok mutlu olduğunu gördük. Özellikle çocuklar çok ilgi duydu. Bunu artırmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Projenin tasarımının kendilerine has olduğunu ve sistemi daha da geliştirmek istediklerini aktaran Kaya, bu durakları her yaz hizmete almayı planladıklarını aktardı.

Vatandaşların serinliğini ve esenliğini önemsediklerinin altını çizen Kaya, "Burada serinleyenlerin 'Allah razı olsun' demesi bizim için en güzel hediyedir. Biz de bunları görünce mutlu oluyoruz. Vatandaşlara dokunan projelere devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaya, vatandaşların yanında duraklardan sokak hayvanlarının da faydalandığını sözlerine ekledi.

Durakta serinleyenlerden Mehmet Sıraç Aydın da sıcak havada bu durakların nimet olduğunu söyledi.

Sistemi hayata geçirenlere teşekkür eden Aydın, "Serinlemek için yukarıdan buraya kadar geldik. Güzel bir çalışma. Bütün Mardin'e yayılmasını arzu ediyoruz." dedi.

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