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Mardin'de silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

14.08.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

MARDİN (AA) - Mardin'de, iki gün önceki silahlı kavgada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Artuklu ilçesindeki Yenişehir Mahallesi'nde 12 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan kavgada silahla ağır yaralanan M.Ö. (28) tedavi gördüğü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

M.Ö'nün cenazesi morga kaldırıldı.

İki grup arasında 12 Ağustos'ta çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, silahın kullanıldığı kavgada M.Ö. ile S.A. yaralanmıştı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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Mardin silahlı kavga

Mardin Namaz Vakitleri 14 Ağustos Pazar

İmsak
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Sabah
05:25
Öğle
12:27
İkindi
16:12
Akşam
19:19
Yatsı
20:42

Mardin Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Pazar

Doğa Eczanesi
Artuklu
Sinanoğlu Eczanesi
Artuklu
Bıçakçı Eczanesi
Kiziltepe
Tema Eczanesi
Kiziltepe
Ölmez Eczanesi
Midyat
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Nusaybin
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