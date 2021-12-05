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Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

05.12.2021 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yahya Çakır (43), akşam saatlerinde Kışla Mahallesi Rüzgar Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda ağır yaralanan Çakır, olay yerine gelen sağlık ekiplerince götürüldüğü Nusaybin Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Çakır'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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