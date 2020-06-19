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Mardin'de sosyal medyada terör propagandasına gözaltı

MARDİN HABERLERİ  | 19.06.2020 12:23 | Son Güncelleme

Mardin'de sosyal medyada terör propagandasına gözaltı

MARDİN (AA) - Mardin'de sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle 7 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, Artuklu, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde ikamet eden 7 şüphelinin evine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, İ.B, M.A.Y, C.K, M.S.A, S.Y, F.E. ve N.A. gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 3 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 93 av fişeği, 7 akıllı telefon ile örgütsel doküman ele geçirildi.

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