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Mardin'de sürücü adayının eğitim gördüğü otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı

10.12.2021 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de sürücü adayının eğitim gördüğü otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücü adayı Hülya A'nın kullandığı 35 RFT 87 plakalı sürücü kursuna ait eğitim aracı Bahçelievler Mahallesi 738. Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Melek ve Merve Gamze G'ye çarptı.

Kazada iki yaya yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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