Mardin'de taşlı, sopalı ve silahlı arazi kavgası: 9 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 9 kişi yaralandı.
Kırsal Çataltepe Mahallesi Develi mezrasında arazi anlaşmazlığı yüzünden 2 aile arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın bir süre sonra taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu M.S.S. ve S.S. tabanca, M.R.S, E.S, F.S, C.K, S.K, İ.K, N.K. taş ve sopayla yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, mezrada geniş güvenlik önlemi aldı.
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