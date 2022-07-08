Mardin'de taziyeevindeki klimanın çalınma anı kameraya yansıdı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde taziyeevindeki klimanın çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Abdülkadir Paşa Mahallesi'nde bulunan Seyit Feyzullah Cindioğlu Taziyeevi'ndeki klimanın çalındığını fark eden görevliler, güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden iki şüphelinin klimayı çaldıklarının belirlenmesi üzerine durum polise bildirildi.

Polisin zanlıların yakalanması için çalışmaları sürüyor.



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