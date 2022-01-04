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Mardin'de tek katlı metruk yapı çöktü

04.01.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de tek katlı metruk yapı çöktü

MARDİN (AA) - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde tek katlı metruk yapı çöktü.

İlçeye bağlı Çabuk Mahallesi'nde tek katlı metruk bir yapının çökmesi sonrası AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Çöken metruk yapıda ekiplerin araması sonucu enkaz altında kimsenin olmadığı belirlendi.

Mahalle muhtarı Ferhan Çalhan, yapının bir zamanlar ev olarak kullanıldığını belirterek, "Yapı kimse kullanmadığı için çöktü. Çok şükür enkaz altında kimse yoktu." dedi.

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