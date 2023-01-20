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Mardin'de telkari ürünleri çalan 4 zanlı tutuklandı

20.01.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Artuklu ilçesinde 3 atölyeden telkari ürünleri çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunun Kültür Sokağı'ndaki telkari atölyesi ile geleneksel ve yöresel ürünlerin satıldığı 2 atölyede hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

UNESCO'nun "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülünü alan 79 yaşındaki Süryani telkari ustası Suphi Hindiyerli'nin atölyesinden yaklaşık 8 kilogram gümüş işleme telkari ürünler ile diğer atölyelerden geleneksel ürünler ve elektronik eşyaların çalındığı belirlendi.

Çevredeki 72 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, 4 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

Adreslerine düzenlenen operasyonda, H.A, V.A, M.G. ve O.B. çalınan malzemelerle yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Telkari ürünler Hindiyerli'nin ailesine teslim edildi.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, zanlının bir atölyeye girmesi, tezgahları incelemesi, daha sonra güvenlik kamerasını devre dışı bırakması yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mardin hırsızlık UNESCO telkari

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