Mardin’de tırın çarptığı kadın öldü

MARDİN (AA) - Mardin’in Kızıltepe ilçesinde tırın çarptığını kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Ç. idaresindeki 33 BUK 15 plakalı tır, Vatan Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Peyruza Solhan’ a çarptı.

Ağır yaralanan Solhan, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Solhan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz