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Mardin’de tırın çarptığı kadın öldü

11.10.2022 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’de tırın çarptığı kadın öldü

MARDİN (AA) - Mardin’in Kızıltepe ilçesinde tırın çarptığını kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Ç. idaresindeki 33 BUK 15 plakalı tır, Vatan Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Peyruza Solhan’ a çarptı.

Ağır yaralanan Solhan, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Solhan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alındı.

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