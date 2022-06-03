Mardin'de Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri düzenlendi

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, çocukların geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı giysi ve ürünler sergilendi, geri dönüşüm defilesi yapıldı, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, çevre konusunda vatandaşları bilinçlendirmek gerektiğini belirtti.

Çocuklara güzel bir gelecek bırakmak istediklerini kaydeden Demirtaş, "Vatandaşlarımızdan hem evlerinin hem de iş yerlerinin çevresini çok temiz tutmalarını rica ediyorum. Çevrenin bize bir emanet olduğunu ve bu emaneti de çocuklarımıza en güzel şekilde teslim etmemiz gerektiğinin altını çizmek istiyorum." dedi.

Vali Demirtaş, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Daha sonra Demirtaş, geri dönüşüm çalışmaları konusunda başarılı olan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

