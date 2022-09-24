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Mardin'de TÜSİAD ile TÜRKONFED'in "Anadolu Buluşmaları Toplantısı" yapıldı

24.09.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan: - "Tüm dünyada arz zincirleri değişiyor, üretim merkezleri kayıyor. Bu süreci doğru okuyabilen ekonomiler için çok önemli fırsatlar mevcut"

MARDİN (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Tüm dünyada arz zincirleri değişiyor, üretim merkezleri kayıyor. Bu süreci doğru okuyabilen ekonomiler için çok önemli fırsatlar mevcut." dedi.

Turan, TÜSİAD ile Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) iş birliğiyle, Dicle Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DİCLESİFED) ev sahipliğinde Mardin'de bir otelde düzenlenen "Anadolu Buluşmaları Toplantısı"nda, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bugünün belirsizlikleri içinde günlük kazançlara değil, uzun vadeli çözümlere odaklanılması gerektiğini aktaran Turan, ancak bu şekilde çocuklara güzel bir yarın sağlayabileceklerini söyledi.

Zorlu ekonomik krizlerle mücadele eden, belirsizlikler içinde risk alan, üreten, katma değer yaratan, istihdam sağlayan, Türkiye'nin dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında ön sıralarda yer alması için elini taşın altına koyan iş insanları olduklarını kaydeden Turan, başarının sırrının doğru teşhiste olduğunu düşündüklerini belirtti.

Dünya ekonomisinin bambaşka süreçlerden geçtiğine şahit olduklarını, 2020’de yaşanan Kovid-19 krizinin ardından bu yıl Rusya-Ukrayna savaşını yaşadıklarını kaydeden Turan, bu gelişmelerin, iktisadi açıdan dünyayı çok farklı noktalara getirdiğini aktardı.

Geride kalan 30-40 yılda, global ekonomide görülen küreselleşmenin, düşük maliyetli iş gücünün ve para birimlerindeki değer kaybının rekabet avantajı sağladığı sürecin artık değiştiğini ifade eden Turan, şöyle devam etti:

"Tüm dünyada arz zincirleri değişiyor, üretim merkezleri kayıyor. Bu süreci doğru okuyabilen ekonomiler için çok önemli fırsatlar mevcut. Akıllı yatırım, nitelikli iş gücü, inovasyon kapasitesi ve etkin yönetişimi bir araya getirip, üretkenlik kapasitesini artırmalıyız. Ancak bu takdirde bu yeni düzendeki fırsatlardan yararlanabiliriz."

Yaşamı ve her sektörü etkileyen iklim krizinin gelecek kuşaklar için yeşil büyümeyi zorunlu kıldığını ifade eden Turan, yeşil dönüşümün, bir tercih değil, zorunluluk olduğunu anlattı.

Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Avrupa Birliği, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile 2050 yılında iklim nötr olma hedefini ortaya koydu. Sadece AB sınırlarında değil, Türkiye dahil, ticaret ilişkisinde olduğu tüm ülkelerde bir dönüşüm süreci başladı. Pandemi sürecinde küresel tedarik zincirlerinin değişimini tecrübe ettik. Rusya ve Ukrayna savaşı ile birlikte enerji arz güvenliği ve gıda güvenliğinin ne derece kritik olduğunu hep birlikte yaşıyoruz. İşte bu süreçte üzerinde durduğumuz tüm kavramlar, yani yeşil yatırımlar, döngüsel ekonomiye geçiş, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve yeşil teknolojilerin geliştirilmesi, bilim, teknoloji ve inovasyon ile çok yakından ilişkilidir. İhracatın, düşük teknolojili alanlardaki ağırlığını azaltıp yüksek teknolojili ürünlere geçişi hızlandırmalıyız. Her sektörde verimlilik artışı için firma bazında verimlilik artışı gerekiyor. Bu da KOBİ'lerin verimliliklerinin artmasını ve girişimcilik ekosisteminin gelişmesini gerektiriyor. Bunları başarmak için de bilim ve teknolojiye dayanmalıyız."

Önümüzdeki yıl Cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağına işaret eden Turan, "Türkiye, Anadolu'nun girişimci ruhu ve Atamızın gösterdiği hedefi kılavuz alarak yeni bir büyük atılım yapmaya hazırdır. Bunun için gerekli enerjiyi de içinde taşımaktadır. İnsanımızı umutlarıyla, müreffeh bir geleceğe taşıyacak bilgi birikimine ve araçlara sahibiz." diye konuştu.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez de TÜRKONFED olarak bölgelerin ve ülkenin kalkınma dinamiklerini güçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Anadolu'yu kalkınmanın itici gücü yapmak için çıktıkları yolculukta Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak, ekonomik yolculuğuna yön verecek birçok önemli meseleye de danışma mekanizmalarını geliştirip, uzlaşı kültürünü ön plana alarak yaklaştıklarını bildiren Sönmez, şöyle dedi:

"Ülke olarak iki önemli avantajımız ön plana çıkıyor, esnek, krizler karşısında bağışıklık sistemi güçlü olan iş dünyamız ve Anadolu'daki üretim gücümüz. Yerelden ulusala ve küresele uzanan kalkınma yolunun Anadolu'dan geçtiğine inanıyoruz."

Programda DİCLESİFED Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Bilim ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi, Mardin OSB Başkan Vekili Nasır Duyan da bir konuşma yaptı.

Çok sayıda iş insanının katıldığı toplantı basına kapalı devam etti.

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