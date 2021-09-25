Mardin'de "Ulusal Spor ve Kadın Zirvesi" düzenlendi

MARDİN (AA) - Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla ve Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ESKAR) organizasyonuyla "2. Ulusal Spor ve Kadın Zirvesi" gerçekleştirildi.

Vali Mahmut Demirtaş, bir otelde düzenlenen zirvede, kadınların sporun tüm branşlarında ve yönetim kademelerinin tümünde, kendilerine yer bulmalarını sonuna kadar desteklediklerini, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda kadınların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Zirve kapsamında Mardin'de ağırladıkları şampiyon sporcuların, rol model kişilikleriyle gençlere ve özelikle kız çocuklarına ilham kaynağı oluşturacağını kaydeden Demirtaş, uzman akademisyenlerin ise alana dair önemli tespitlerde bulunacağını ve gençlerde spor kültürünün gelişmesi ve yerleşmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Gençlerin ve çocukların çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve teknoloji ile donatmaya, ruhsal ve bedensel olarak zinde ve kişilik sahibi bireyler olarak hayata hazırlamaya yönelik çalışmaları yoğun bir şekildi sürdürdüklerini kaydeden Demirtaş, şöyle devam etti:

"Hiç kuşkusuz böyle bir nesli yetiştirmenin yolu ise gençlerimizin, fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarına cevap verecek imkanları, ortamları sağlamaktan geçmektedir. Devletimiz tüm imkanlarını evlatlarımızın daha iyi ortamlarda yetişmeleri için seferber etmiş durumdadır. Son 20 yılda gençlik hizmetleri alanında yapılan yatırımlar, bunun en önemli göstergesidir. Gençlerimizin daha ferah, modern ortamlarda sporla buluşması için devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızı sonuna kadar seferber edeceğiz. Gençlerimizin bitmez tükenmez enerjisiyle yarının Türkiye'sini, geleceğin Mardin'ini ihya ve inşa etmeyi sürdüreceğiz."

- Sporcu ve akademisyen bir araya geldi

ESKAR Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu ise sporcu ve akademisyenlerin bir araya getirmesi bakımından Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.

Organizasyona 11 farklı üniversiteden akademisyenleri katıldığını aktaran Ayanoğlu, "Pandemiden dolayı sınırlı sayıda tutmak zorunda kaldık. Çalıştayımızda özellikse spor sağlık, sporun kadın istihdamı üzerinde etkisi, spor ekonomisi, Türkiye'deki sporun yurt dışı ile karşılaştırması gibi çok detaylı düşünülmüş konular var." ifadelerini kullandı.

- "Sportif anlamda tarihi başarılar elde ettiğimiz bir dönemi geride bıktık"

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Danışmanı Prof. Dr. Nihat Gültekin de kadının hayatın her alanında olmasının, her şeye kadın elinin değmesinin, zarafeti, estetiği, toplumsal barışı, sosyal ve toplumsal dengeyi de tesis ettiğini aktardı.

Kadınların spora daha fazla yönelmeleri noktasında farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını kaydeden Gültekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak sportif anlamda tarihi başarılar elde ettiğimiz bir dönemi geride bıktık. Sporcularımız hem olimpiyat oyunlarında hem paralimpik oyunlarda tarihimizin en yüksek madalya sayılarını elde ederek ülkemize döndüler. Milletimize büyük gurur yaşattılar. Yarın elde edilecek daha büyük başarılar için hepimizi umutlandırdılar. Tokyo 2020'nin bizleri mutlu eden taraflarından biri hiç şüphesiz kadın sporcularımızın ortaya koyduğu ağırlık oldu. Pek çok branşta pek çok ilke imza attılar. O kadar başarı oldular ki öncesi ülkemizde pek fazla takipçisi olmayan pek çok branşı popüler hale getirdiler. "

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ise organizasyonun Mardin'den yapılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu da Mardin'de neredeyse her gün bir etkinliğin yapıldığını, bu güven ve istikrar ortamının sürmesinin önemine değindi.

Bunu bozmak isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğinin altını çizen Miroğlu, "Doğu ve Güneydoğu'da geleceği görebilmemiz için güven ve istikrar ortamını devam etmesi lazım. Tabii ki spor çalışmalarına, spora ayırdığımız zaman, hükümetimizin ayırdığı bütçeler gerçekten de hiçbir döneme kıyaslanmayacak kadar çok kıymetli ve güzide." diye konuştu.

Daha sonra Zekiye Özbay moderatörlüğünde düzenlenen panelde, branşlarında başarı elde etmiş sporculardan Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız, Esra Gümüş Kırıcı, Meryem İyin ve Gülşah Akkaya başarılarını anlattı.

- "Son yıllarda kadın sporunda ciddi bir artış trendini görebiliyoruz"

Panelde konuşmacı olan Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan da tarihte kadın sporcuların başarısını aktardı.

Bu sporcuların elde ettikleri başarıların hiçbirinin tesadüf ya da şans eseri olmadığını aktaran Şiyhan, hepsinin mücadele vererek bu başarıları elde ettiğine dikkati çekti. Şiyhan, şöyle devam etti:

"Bu salonu dolduran birbirinden genç yetenekli pırıl pırıl kardeşlerimi görüyorum. Onların muhakkak ki yaşadıkları zorlukları bir kenara bırakıp bu ablalarını örnek alarak hedeflerine ulaşma konusunda büyük çaba sarf etmeleri gerektiğine inanıyorum. Özellikle son yıllarda spora yapılan yatırımlar devletimizin spora ve sporcuya verdiği önemle birlikte kadın sporunda ciddi bir artış trendini görebiliyoruz. Sadece olimpiyatlar değil bizim dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdırmış birçok ismimiz var. Başarı hikayelerinde kendinizi örnek alın, bu başarı hikayelerini arkasında nasıl mücadeleler, nasıl yaşanmışlıklar, nasıl idealler var bunları kendinize örnek alın. Eminim bir gün olimpiyatlarda, dünya ve Avrupa şampiyonalarında başarıyla temsil edeceksiniz ve bir gün sizde sizden sonraki gelecek nesillere buradaki ablalarınız gibi örnek sporcular olarak onların karşısında olacaksınız."

Bir soru üzerine Şiyhan, "Sporla coğrafyanın kader olmadığının gerçeğini her yerde söyleyebiliriz. Bu güzel ve kutlu coğrafyada sporla gençlerimizi dokunarak aslında ne kadar çok şey değiştirebileceğimizi kanıtlayabiliriz. İnsanlarımızı sporla bir araya getirdiğinizde bu coğrafyanın bu bölgenin kaderi nasıl değişiyor. Elde edilecek başarılar, ortaya çıkacak rol modeller spora ilgiyi fazlasıyla artıracaktır. Doğal olarak medyanın desteği de kendiliğinden gelecektir." ifadelerini kullandı.

Katılımcılara teşekkür belgesi verilmesinin ardından da 11 farklı üniversiteden akademisyenlerin katıldığı çalıştay yapıldı.

