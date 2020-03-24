YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'de usta öğreticiler maske üretiyor

Mardin'de usta öğreticiler maske üretiyor

MARDİN HABERLERİ  | 24.03.2020 13:29 | Son Güncelleme

Mardin'de usta öğreticiler maske üretiyor

MARDİN (AA) - Mardin Halk Eğitim Müdürlüğünde (HEM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında maske üretimine başladı.

HEM bünyesinde kurulan atölyede gönüllülerden oluşan ekip, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbir kapsamında, olası maske ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

Merkezdeki iki atölyede 14 usta öğretici, günde 1500 maske üretmek için çalışmaya başladı.

Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Berhuni, salgın hastalığa karşı her kurumun elinden geleni yapma gayretinde olduğunu söyledi.

Bu kapsamda bünyelerinde hizmet veren HEM'de maske üretimine başlandığını kaydeden Berhuni, "Maske ihtiyacı oluşabilecek durumlarda bu ihtiyacı görmeye dönük, arkadaşlarımız büyük bir gayretle işe koyuldular. İnşallah ihtiyaç duyulmaz." dedi.

HEM Müdürü Ufuk Çete de 14 usta öğreticinin tamamen gönüllük esasıyla çalıştığını aktararak, "Dünyanın çetin bir sınav verdiği bu dönemde üzerimize düşen görevi yerine getirerek sağlık çalışanları ve milletin yanında olmaya devam edeceğiz. Günde 1500 maske üretimiyle başladık. İhtiyaç duyulması halinde kapasitemizi yükseltebiliriz. " ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye'de koronavirüs salgını vaka, iyileşen ve ölüm istatistikleri Türkiye'de koronavirüs salgını vaka, iyileşen ve ölüm istatistikleri
Kabusları olmuştu! YakalandıKabusları olmuştu! Yakalandı
Anahtar Kelimeler:
mardin maske

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bedava araç dezenfektesine akın ettiler

Bedava araç dezenfektesine akın ettiler

Dr. Metin Oral: "Hayatımızı tehlikeye atmayalım"

Dr. Metin Oral: "Hayatımızı tehlikeye atmayalım"

Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

Sivas’ta 14 gün kuralını delen 87 kişiye ceza

Sivas’ta 14 gün kuralını delen 87 kişiye ceza

Mardin’de sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Mardin’de sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Bursa'da kaçak hafriyat dökümüne 265 bin lira ceza

Bursa'da kaçak hafriyat dökümüne 265 bin lira ceza

Mardin Namaz Vakitleri 24 Mart Salı

İmsak
04:47
Sabah
06:08
Öğle
12:28
İkindi
15:57
Akşam
18:39
Yatsı
19:55

Mardin Nöbetçi Eczaneler24 Mart Salı

Ömür Eczanesi
Artuklu
Yeşilli Eczanesi
Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Ömerli Eczanesi
Omerli
Dünya Eczanesi
Nusaybin
Hülyam Eczanesi
Midyat
Halk Eczanesi
Kiziltepe
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Tarımsal sulama abonelerinin borcu 1.3 milyar liraya çıkıca elektrikleri kesilmeye başlandı

Tarımsal sulama abonelerinin borcu 1.3 milyar liraya çıkıca elektrikleri kesilmeye başlandı

Şiir Ve Müzik Gecesine Giriş Ücreti 1 Kitap

Şiir Ve Müzik Gecesine Giriş Ücreti 1 Kitap

Kızıltepeli Çocuklar Emniyeti Gezdi, Polis Telsizinden Kürtçe Anons Yaptı

Kızıltepeli Çocuklar Emniyeti Gezdi, Polis Telsizinden Kürtçe Anons Yaptı

Batı'dan Yardım Için Gelen Iş Adamları 'Kardeşlik Çadırı'nda Gönül Birliği Kurdu

Batı'dan Yardım Için Gelen Iş Adamları 'Kardeşlik Çadırı'nda Gönül Birliği Kurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.