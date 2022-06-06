YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

06.06.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

MARDİN (AA) - Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu İ.A. ve H.R'nin Diyarbakır'dan Mardin'in Nusaybin ilçesine uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin uyuşturucu paketini araziye attığını tespit etti.

Bölgeyi takibe alan ekiplerce yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nusaybin'de ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldüNusaybin'de ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Bodrum'da asayiş uygulaması yapıldıBodrum'da asayiş uygulaması yapıldı
NAC Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası Bodrum'da yapıldıNAC Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası Bodrum'da yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Mardin

Mardin Nöbetçi Eczaneler 6 Haziran Pazartesi

Gözü Eczanesi
Artuklu
Uğur Eczanesi
Artuklu
Şan Eczanesi
Kiziltepe
İpek Eczanesi
Kiziltepe
Kardaş Eczanesi
Midyat
Akburak Eczanesi
Nusaybin
Özdemir Eczanesi
Omerli
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sadece göğüs ucunu kapadı! "Yatak odası..."

Sadece göğüs ucunu kapadı! "Yatak odası..."

'Midemi bulandırdı' demişti! Evlendiler

'Midemi bulandırdı' demişti! Evlendiler

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Oğullarını timsah yuttu! Acılı aile öyle bir şey yaptı ki...

Oğullarını timsah yuttu! Acılı aile öyle bir şey yaptı ki...

Cinsel ilişki sesleri rahatsız etti! Komşuları şikayet edince...

Cinsel ilişki sesleri rahatsız etti! Komşuları şikayet edince...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.