Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

MARDİN (AA) - Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu İ.A. ve H.R'nin Diyarbakır'dan Mardin'in Nusaybin ilçesine uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin uyuşturucu paketini araziye attığını tespit etti.

Bölgeyi takibe alan ekiplerce yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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