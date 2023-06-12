Mardin'de uzman ekipler aile içi sorunları çözmek için 4 dilde destek sunuyor

Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) koordinatörlüğünde İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının destekleriyle ailede yaşanan şiddetin ve sıkıntıların doğru iletişim ve yaklaşımla çözülmesi, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla geçen yıl "Rotamız Mutlu Ailem Projesi" başlatıldı.

Bu kapsamda 2'si RAM'da görevli, 8'i okullarda görevli psikolojik danışmanlardan oluşan 10 kişilik uzman ekip verilen eğitimin ardından özellikle güvenlik güçlerine de yansıyan sorunlar yaşayan ailelerle iletişime geçti.

Ailelerin, birbirleriyle sorun yaşayan bireyleriyle Türkçe'nin yanı sıra Kürtçe, Arapça ve Süryanice görüşmeler yapan uzmanlar, psikolojik destekle bireylerin birbirleriyle sağlıklı iletişim kurmasına katkı sunuyor.

"AİLE YAPISINI KORUYABİLMEK ADINA PROJEMİZİ YÜRÜTÜYORUZ"

Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, AA muhabirine, aile kavramının güçlendirilmesi için geçen yıl projeyi başlattıklarını söyledi.

Bu kapsamda özellikle aile içi şiddet konusunda ya da herhangi bir asayiş problemi yaşayan ailelerin yaşadıkları sıkıntıların temel sebeplerini belirlediklerini ifade eden Solmaz, daha sonra sorunu ortadan kaldırmak adına ailelere destek verdiklerini belirtti.

Ailelerin başlarda tedirginlik ve çekingenlik yaşadığını dile getiren Solmaz, güven ilişkisi kuruldukça ailelerin de bu desteğe ilgisinin arttığını kaydetti.

Vatandaşların bu görüşmelerden memnuniyet duyduğunu anlatan Solmaz, "Aile yapısını koruyabilmek adına projemizi yürütüyoruz. Ciddi manada olumlu geri dönüş var. Sorunları çözüldüğü için ailenin yeniden bütünleştiğini ve mutlu bir aileye yol alındığını sevinerek görüyoruz." dedi.

DANIŞANLARA KONUŞTUKLARI DİLDE DESTEK VERİLİYOR

İlçede farklı dil ve dine mensup vatandaşların bir arada kardeşçe yaşadığını anımsatan Solmaz, Türkçe bilmeyen vatandaşlara da kendi dillerinde yardımcı olduklarını kaydetti.

"Ciddi manada sorunlu aile yapılarıyla karşılaşabiliyoruz." diyen Solmaz, projeyi genişletmek istediklerini, Dicle Kalkınma Ajansına bu doğrultuda projeler sunduklarını belirtti. Talep doğrultusunda bu desteklerin süreceğini dile getiren solmaz, bu sayede projenin yaygınlaşacağını söyledi.

Solmaz, "Projenin Türkiye'nin dört bir yanına örnek teşkil edeceği kanaatindeyiz. Bu sayede topluma büyük bir fayda sağlayacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

"GÖNÜLLÜLÜK VE GİZLİLİK ÇOK ÖNEMLİ"

Midyat RAM Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmeti Bölüm Başkanı Seda Kaya da aile içi şiddetle mücadele ettiklerini, şiddeti sadece ruhsal ve psikolojik boyutuyla değil bütün yönleriyle ele aldıklarını söyledi.

Aile içi şiddet yaşayanların kendilerine doğrudan başvurabildiğini aynı zamanda paydaş kurumlara da etkili iletişim ve ikna becerileri eğitimi verdiklerini, bu kurumlara başvuranların da kendilerine yönlendirilmesini istediklerini aktaran Kaya, "Gönüllülük ve gizlilik bizim için çok önemli. Burada konuşulan burada kalıyor." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar 207 aileye hizmet verdiklerini dile getiren Kaya, olumlu geri dönüşlerin kendileri için motivasyon kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.

