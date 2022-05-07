Mardin'de yıldırım isabet eden 80 yaşındaki çoban hayatını kaybetti

MARDİN (AA) - Mardin'in Savur ilçesinde yıldırımın isabet eden çoban yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, kırsal Serenli Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan 80 yaşındaki Ramazan Oral'a yıldırım isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Oral'ın öldüğü belirlendi.

Oral'ın cesedi otopsi için Savur Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



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