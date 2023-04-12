YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'de yurtta kalan depremzede çocukların yaptığı resimler sergilendi

Mardin'de yurtta kalan depremzede çocukların yaptığı resimler sergilendi

12.04.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de yurtta kalan depremzede çocukların yaptığı resimlerin yer aldığı sergi açıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden Mardin'e gelerek yurtlara yerleştirilen afetzedelere yönelik etkinlikler devam ediyor.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Artuklu Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan depremzede resim öğretmeni Melek Dolaş Altunbaş, 2 ay boyuncu aynı yurtta kalan ilköğretim öğrencilerine yönelik eğitim verdi.

Eğitimin ardından öğrencilerin yaptığı 37 resmin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Vali Mahmut Demirtaş, serginin açılışında, depremzede çocukları tebrik etti.

Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mardin'de yaklaşık 25 bin depremzedenin kaldığını belirterek, her türlü imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Özellikle çocukların depremden etkilenmemesi için çalışmalar yaptıklarını aktaran Demirtaş, "Kültürel ve sportif etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mardin Büyükşehir Belediyesi 4 ilçede kapalı pazar alanı çalışmalarını tamamladıMardin Büyükşehir Belediyesi 4 ilçede kapalı pazar alanı çalışmalarını tamamladı
Beş gün önce evlenen yaşlı çifti asansör kazası ayırdıBeş gün önce evlenen yaşlı çifti asansör kazası ayırdı
Sivas ve Kırıkkale'de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü video kliple kutlandıSivas ve Kırıkkale'de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü video kliple kutlandı
Anahtar Kelimeler:
Mardin çocuklar sergi

Mardin Namaz Vakitleri 12 Nisan Çarşamba

İmsak
04:16
Sabah
05:41
Öğle
12:23
İkindi
16:02
Akşam
18:56
Yatsı
20:14

Mardin Nöbetçi Eczaneler12 Nisan Çarşamba

Yavuzlar eczanesi
Midyat
Çinarbaş eczanesi
Yesilli
Ava eczanesi
Mazidagi
Yeni eczanesi
Omerli
Tacar eczanesi
Derik
Yavuz eczanesi
Savur
Mesut eczanesi
Nusaybin
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

Çöp kovasının küfür ettiğini iddia etti! Çöp kovasıyla kavga etti

Çöp kovasının küfür ettiğini iddia etti! Çöp kovasıyla kavga etti

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Şok görüntüler! Sokak ortasında pantolonunu indirip doğum yaptı

Şok görüntüler! Sokak ortasında pantolonunu indirip doğum yaptı

Zamanı takip etmenin en şık yolu! Ünlü saat markalarındaki fırsatları keşfedin

Zamanı takip etmenin en şık yolu! Ünlü saat markalarındaki fırsatları keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.