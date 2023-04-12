Mardin'de yurtta kalan depremzede çocukların yaptığı resimler sergilendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden Mardin'e gelerek yurtlara yerleştirilen afetzedelere yönelik etkinlikler devam ediyor.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Artuklu Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan depremzede resim öğretmeni Melek Dolaş Altunbaş, 2 ay boyuncu aynı yurtta kalan ilköğretim öğrencilerine yönelik eğitim verdi.

Eğitimin ardından öğrencilerin yaptığı 37 resmin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Vali Mahmut Demirtaş, serginin açılışında, depremzede çocukları tebrik etti.

Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mardin'de yaklaşık 25 bin depremzedenin kaldığını belirterek, her türlü imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Özellikle çocukların depremden etkilenmemesi için çalışmalar yaptıklarını aktaran Demirtaş, "Kültürel ve sportif etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

