YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'den Pakistan'daki sel bölgesine 80 ton gıda yardımı

Mardin'den Pakistan'daki sel bölgesine 80 ton gıda yardımı

11.09.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'den Pakistan'daki sel bölgesine 80 ton gıda yardımı

MARDİN (AA) - Mardin'de, sel felaketi nedeniyle zor günler yaşayan Pakistan için hazırlanan un, makarna ve bulgurdan oluşan 80 ton gıda yardımı, ülkeye gönderilmek üzere Van'a doğru yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı öncülüğünde sel felaketinin yaşandığı Pakistan için başlatılan yardım kampanyasına destek sürüyor.

Mardin'de Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü iş birliğiyle 61 ton un, 11 ton bulgur ve 8 ton makarnadan oluşan 80 ton gıda yardımı hazırlandı.

Yardım malzemeleri Pakistan'a ulaştırılmak üzere Van'a gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçişleri Bakanı Soylu, Mardin ve Diyarbakır Güvenlik Toplantısı'na katıldıİçişleri Bakanı Soylu, Mardin ve Diyarbakır Güvenlik Toplantısı'na katıldı
GÜNCELLEME 3 - Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGÜNCELLEME 3 - Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Sancaktepe'de balkona halı asma kavgasında silahla vurulan kişi öldüSancaktepe'de balkona halı asma kavgasında silahla vurulan kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Mardin Pakistan gıda yardım

Mardin Namaz Vakitleri 11 Eylül Pazar

İmsak
04:26
Sabah
05:48
Öğle
12:19
İkindi
15:52
Akşam
18:39
Yatsı
19:56

Mardin Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Pazar

Halil Eczanesi
Artuklu
Mardin Eczanesi
Artuklu
Beşire Eczanesi
Kiziltepe
Şifa Eczanesi
Kiziltepe
Ozan Eczanesi
Midyat
Çetin Eczanesi
Nusaybin
Ömerli Eczanesi
Omerli
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yeşil çay ve patatesle gelen gençlik iksiri

Yeşil çay ve patatesle gelen gençlik iksiri

Öğrencilerine zorla alkol verdi! Yetmedi twerk yaptı

Öğrencilerine zorla alkol verdi! Yetmedi twerk yaptı

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.