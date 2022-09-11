Mardin'den Pakistan'daki sel bölgesine 80 ton gıda yardımı

MARDİN (AA) - Mardin'de, sel felaketi nedeniyle zor günler yaşayan Pakistan için hazırlanan un, makarna ve bulgurdan oluşan 80 ton gıda yardımı, ülkeye gönderilmek üzere Van'a doğru yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı öncülüğünde sel felaketinin yaşandığı Pakistan için başlatılan yardım kampanyasına destek sürüyor.

Mardin'de Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü iş birliğiyle 61 ton un, 11 ton bulgur ve 8 ton makarnadan oluşan 80 ton gıda yardımı hazırlandı.

Yardım malzemeleri Pakistan'a ulaştırılmak üzere Van'a gönderildi.



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