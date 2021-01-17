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Mardin’in cevizli sucuk ve pestillerine talep arttı

17.01.2021 14:11 | Son Güncelleme:
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Mardin’de kış aylarının vazgeçilmez yiyeceği olan cevizli sucuk ve pestile talep arttı.Mardin’de korona virüs sürecinde vatandaşlar, cevizli sucuk ve pestile yoğun ilgi gösterdi.

Mardin’de kış aylarının vazgeçilmez yiyeceği olan cevizli sucuk ve pestile talep arttı.
Mardin’de korona virüs sürecinde vatandaşlar, cevizli sucuk ve pestile yoğun ilgi gösterdi. Pestil ve cevizli sucuk satıcısı Mesut Irmak, kış aylarının vazgeçilmezi pestil ve cevizli sucuk gibi birçok ürünün Mardin’in köylerinde yapıldığını belirterek, pandemi nedeniyle vatandaşların bu ürünlere yöneldiğini söyledi. Irmak, "Mardin pekmezi tamamen organik üretiliyor. Mardin yapımı cevizli sucuğun özelliği ise üzüm şırası ve beyaz toprak kullanılarak yapılmasıdır. Cevizler yıkanır, ıslakken ipe dizilir. Bu arada üzüm şırası da hazırlanır, içine biraz un ve beyaz toprak atılır. Cevizler karışıma batırılıp zaman geçirmeden çıkarılır, kurutulur. İsteğe göre 30 dakika sonra yeniden karışıma sokulur ve kurutulur. Buna çifte batırılmış denir. Cevizli sucuk yapımında kullanılan ve beyaz toprak denilen özel toprak, özellikle Mardin merkez ilçeye bağlı Zinnar köyünden ve yerin 5-6 metre derinliğinden çıkarılır. Aynı yerde yetişen kokulu, ince kabuklu zinardı üzümü de cevizli sucuk gibi çok tatlı ve lezzetli olmasının nedeni de bu topraktır. Korona virüs salgını etkisini hala sürdürüyor. Uzmanların verdiği bilgiye göre bu hastalıktan korunmak için bol vitaminli ürünler tüketmemiz gerekiyor. Bizim burada Mardin ürünlerinin hepsi proteini ve vitamini yüksek olan ürünlerdir. Burada bazı ürünleri ilk defa gören turistler de oluyor. Biz burada yabancılara Mardin’in şıra ürünlerini tanıtıyoruz ve tadına baktırıyoruz, onların da almasını sağlıyoruz" dedi.

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