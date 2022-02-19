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Mardin'in minik satranç ustaları, Avrupa şampiyonalarında iddialı

19.02.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da düzenlenen 2022 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda milli takıma seçilen minik sporcular, Avrupa şampiyonalarına günde yaklaşık 4 saat çalışarak hazırlanıyor - Milli takıma seçilen 10 yaşındaki Tuana Abak: "Üç yaşında başladığım satrancı çok seviyorum. Hedefim, Avrupa şampiyonasında birinci olmak. İyi düşünerek oynayacağım"

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR/ŞAHİN SEÇEN - Mardin'de satrançta elde ettikleri başarılarla milli takıma seçilen çocuklar, Avrupa şampiyonaları için ter döküyor.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Antalya'da 22-29 Ocak'ta düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'na Mardin'den katılan ve derece elde eden Tuana Abak (10), Elif Didin (9), Şehmus Bedran Vural (9) ve Rohat Miran Tokan (10), milli takım havuzuna girdi.

Tuana Abak, Elif Didin ve Şehmus Bedran Vural, ilk 3'e girdikleri için federasyon davetlisi olarak nisan ayında Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'na, bu sporcularla birlikte milli takımda bulunan 10 milli sporcu da Türkiye'de kasım ayında düzenlenmesi planlanan Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'na katılabilecek.

Günde yaklaşık 4 saat çalışarak şampiyonaya hazırlanan minik sporcular, derece elde etmeyi hedefliyor.

- "Avrupa'da büyük başarılar bekliyoruz"

TSF Mardin İl Temsilcisi Cengiz Yalçın, AA muhabirine, kentte 12 bin lisanslı sporcunun bulunduğunu, bu sporculardan yaklaşık 1200'ünün aktif satranç oynadığını söyledi.

Antalya'daki şampiyonaya 25 sporcuyla katıldıklarını, yarışmada önemli dereceler elde ettiklerini kaydeden Yalçın, 4 sporcunun milli takıma girmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Milli takıma seçilenlerin antrenörler kontrolünde antrenman yaptığını ve şampiyonalara hazırlandığını aktaran Yalçın, "Bu sporcularımızdan Tuana Abak, birinciyle aynı puanı alarak averajla ikinci oldu. Tuana, daha önce Türkiye şampiyonu olmuştu. Tuana'dan büyük başarılar bekliyoruz. O da yıllarca büyük emekler verdi." diye konuştu.

Başarılarının temelinde disiplinli çalışmanın yattığını, aynı disiplinle de hazırlandıklarını ifade eden Yalçın, zeka sporu olan satrancın disiplin gerektirdiğini dile getirdi.

Mardin'de son 5 yıl içerisinde verdikleri emeğin karşılığını aldıklarını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"10 sporcumuz milli takıma girdi. Son 5 yıl içerisinde ülkemizi milli takım düzeyinde temsil edip Avrupa'da derece elde eden sporcularımız da oldu. Avrupa üçüncülüğümüz var. Sporcularımızın çalışmalarıyla geleceğe ışık tutacaklarına ve ülkemizi çok iyi temsil edeceklerine inanıyoruz. Avrupa'da büyük başarılar bekliyoruz."

- Tuana Abak: "Ülkemizi temsil etmek çok güzel"

Sporculardan Tuana Abak, daha önce de Türkiye Şampiyonası'nda birinci olduğunu anımsatarak, satrancın hayatını çok iyi etkilediğini anlattı.

Tuana Abak, "Üç yaşında başladığım satrancı çok seviyorum. Hiçbir zaman bırakmayacağım. Büyüyünce antrenör olacağım. Hedefim Avrupa şampiyonasında birinci olmak. İyi düşünerek oynayacağım. Ülkemizi temsil etmek çok güzel." ifadelerini kullandı.

Milli takıma girmenin mutluluğunu yaşayan Rohat Miran Tokan da 5 yaşında oynamaya başladığı satrancı çok sevdiğini kaydetti.

Satranç il hakemi Deniz İnan Yıkılmaz, yarışmalara katılıp bu kadar başarı sağlayan nadir illerden biri olduklarını ifade etti.

Sporcuların başarılarının devamının geleceğine inandıklarını kaydeden Yıkılmaz, "Satrançtan vazgeçmeyeceğiz. Ülkemizi temsil etmek, derece elde edip İstiklal Marşı'mızı çaldırmak ve bayrağımızı dalgalandırmak onlar için çok güzel bir duygu." diye konuştu.

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