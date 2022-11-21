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Mardin'in "Onur Günü" törenle kutlandı

21.11.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla "Onur Günü" kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Artuklu 21 Kasım Ortaokulu'nda öğretmen Aynur Orbay, törende yaptığı konuşmada, asırlardır farklı medeniyet ve kültürlere ev sahipliği yapan Mardin'in tarihin her döneminde insanlığın odağındaki bir merkez olduğunu söyledi.

Geçmişten bu yana hoşgörü şehri olarak anılan Mardin'in tarih boyunca birçok devlet tarafından işgal edilmek istediğini belirten Orbay, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele döneminde önce İngilizler ayrılıkçı bir harekat başlatmak istemiş, sonrasında 21 Kasım 1919'da Fransız Komutan Norman önderliğinde silahlı güçler tarafından şehrimize karşı işgal girişiminde bulunulmuştur. Halkımızın feraset ve cesareti, Fransızlara karşı büyük bir direnişe dönüşmüş ve bu kutlu direniş karşısında düşman askerleri şehri terk etmek zorunda kalmıştır. Ne mutlu bize ki Milli Mücadele döneminde şehrimize yönelik her türlü tehdit ve işgal hayalleri, çok kısa bir sürede son bulmuş, şehirdeki kuşatma kan dökülmeden bertaraf edilmiştir. Mardin halkı, o zor günlerde vatan sevgisinden aldığı güçle ülkemizin birlik ve bütünlüğüne sahip çıkmış ve şehrimizi düşmanlardan korumayı başarmıştır."

Törene, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile sivil toplum kuruluşları ve bazı siyasi partilerin temsilcileri, askeri ve mülki erkan, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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