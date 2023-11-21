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Mardin'in "Onur Günü" törenle kutlandı

21.11.2023 12:08 | Son Güncelleme:
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Mardin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla "Onur Günü" kutlandı.

Hükûmet Konağı önündeki törende, Vali Vekili Abdullah Demirdağ Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mardin Fen Lisesi'nde öğretmen Sibel Meraler, konuşmasında, asırlardır farklı medeniyet ve kültürlere ev sahipliği yapan kentin yüzyıllardır farklı din ve dillere mensup insanlara en güzel şekilde ev sahipliği yaptığını söyledi.

Hoşgörü şehri olarak anılan Mardin'in tarih boyunca birçok devlet tarafından işgal edilmek istendiğini dile getiren Meraler şunları kaydetti:

"Mardin, son olarak Milli Mücadele döneminde önce İngilizler ayrılıkçı bir harekat başlatmak istemiş, sonrasında 21 Kasım 1919'da Fransız Komutan Norman önderliğinde silahlı güçler tarafından işgal edilmek istenmiştir. Norman Mardin'e gelerek şehrin kendilerine teslim edilmesini istemiş ancak şehrin ileri gelenleri ve halk buna şiddetle karşı çıkarak büyük bir direnç göstermiştir. Bu direnç karşısında ne yapacağını şaşıran Norman ve arkadaşları şehri terk etmek zorunda kalmışlardır. Ne mutlu bize ki Milli Mücadele döneminde şehrimize yönelik her türlü tehdit ve işgal düşüncesi çok kısa bir sürede son bulmuş, şehirdeki kuşatma kan dökülmeden bertaraf edilmiştir. Mardin halkı bu zor günlerde ülkenin birlik ve bütünlüğüne sahip çıkarak vatan sevgisinin ne denli yüce bir sevgi olduğunu açıkça göstermiştir."

Törene 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ile STK ve bazı siyasi partilerin temsilcileri, askeri ve mülki erkan, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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