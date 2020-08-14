Mardin'in yöresel lezzeti sembüsek için pratik tarif! Hazırlaması çok kolay...

Lahmacunu sevmeyeniniz yoktur. Sembüsek de tıpkı lahmacuna benzeyen ama tadıyla büyük fark yaratan harika bir hamur işidir. Eğer siz de pazar kahvaltılarından beş çayına, her öğüne yakışan bu lezzet ile ailenizin ve misafirlerinizin başını döndürmek istiyorsanız gelin sembüsek tarifine bir göz atalım. İşte yöresel lezzetiyle adından sıklıkla söz ettiren sembüsek tarifi…

SEMBÜSEK TARİFİ

MALZEMELER

HARCI İÇİN:

500 gram orta yağlı kıyma

1 adet soğan

2 adet domates

6 adet yeşil biber

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

HAMURU İÇİN:

5 su bardağı su

1,5 su bardağı ılık su

1 paket kuru maya

Yarım fincan sıvı yağ

Yarım çay kaşığı tuz

ÜZERİ İÇİN:

2 adet yumurta

HAZIRLANIŞI