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Mardin'in yöresel lezzeti sembüsek için pratik tarif! Hazırlaması çok kolay...

Göksi Beköz Göksi Beköz
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hamur işleri Türk mutfağının enfes lezzetlerinden biridir. Hele bir de bu hamurlar kıymalı harç ile buluşunca tadına doyum olmaz. Mardin usulü kapalı lahmacun olarak da bilinen sembüsek de bu müthiş lezzetlerden biri. Üstelik yumuşacık hamuru ve kıtır kıtır dışı ile sembüsek yapmak oldukça kolay. İşte hamurundan kıymalı harcına kadar püf noktalarıyla Mardin’in baş tacı sembüsek tarifi...

Mardin'in yöresel lezzeti sembüsek için pratik tarif! Hazırlaması çok kolay...

Lahmacunu sevmeyeniniz yoktur. Sembüsek de tıpkı lahmacuna benzeyen ama tadıyla büyük fark yaratan harika bir hamur işidir. Eğer siz de pazar kahvaltılarından beş çayına, her öğüne yakışan bu lezzet ile ailenizin ve misafirlerinizin başını döndürmek istiyorsanız gelin sembüsek tarifine bir göz atalım. İşte yöresel lezzetiyle adından sıklıkla söz ettiren sembüsek tarifi…

SEMBÜSEK TARİFİ

MALZEMELER

HARCI İÇİN:

  • 500 gram orta yağlı kıyma

  • 1 adet soğan

  • 2 adet domates

  • 6 adet yeşil biber

  • 1 yemek kaşığı biber salçası

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

HAMURU İÇİN:

  • 5 su bardağı su

  • 1,5 su bardağı ılık su

  • 1 paket kuru maya

  • Yarım fincan sıvı yağ

  • Yarım çay kaşığı tuz

ÜZERİ İÇİN:

  • 2 adet yumurta

HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak harcı hazırlamak için kuru soğanları robottan çekin ve çektikten sonra ince bir süzgeçte suyunu süzün.

  • Harcı hazırlayacağınız kabın içine kıymayı koyun.

  • Üzerine robottan çektiğiniz domatesleri ve yeşil biberleri ekleyin.

  • Salçayı, baharatları ve tuzu da ekledikten sonra yoğurmaya başlayın.

  • Yoğurduğunuz kıymalı harcınızı dolaba alın ve o sırada hamuru hazırlayın.

  • Daha sonra unu, mayayı ve tuzu bir kabın içinde hafifçe çatal yardımıyla karıştırın.

  • Oluşmaya başlayan karışımın ortasını açın ve sıvı yağ ile birlikte ılık suyunuzu dökerek hamuru yoğurun.

  • Hamur biraz sert olmalıdır. Bu nedenle 1 bardak suyu döktükten sonra hamuru yoğurun ve hamurun kıvamına göre geri kalan suyu hamurun durumuna göre yavaşça ekleyerek dökün.

  • Hamurunuz kıvam aldıktan sonra üzerine nemli bir bez atın ve 30 dakika boyunca mayalanması için bırakın.

  • Mayası hazır olan hamuru kayısı büyüklüğünde bezelere bölün ve bir mezeyi merdane yardımıyla unladığınız tezgahın üzerinde yuvarlak bir şekilde açın.

  • Açmak için beklettiğiniz diğer hamurların kurumaması için nemli bezle örtmeye devam edin.

  • Yemek tabağı büyüklüğünde açtığınız hamurların üstüne 1 yemek kaşığı dolusu harçtan alarak yarısına harcı yayın.

  • Boş olan tarafı dolu olan harcın üzerine doğru kapatın.

  • Uçlarını da açılmaması için çatalla bastırın.

  • üzerine sürmek için yumurtaları iyice çırpın ve hazırladığınız sembüseklerin üzerine sürün.

  • Önceden ısıttığınız 220 derecelik fırında sembüsekleri 15-20 dakika kadar pişirin.

  • Üst kısmı kızarmaya başlayınca fırından çıkarın ve kurumaması için bez ile sarın.

  • Ya da az miktarda sıvı yağ koyduğunuz yapışmaz bir tavanın içinde önlü arkalı olarak pişirin.

  • Sıcak sıcak sembüsekleri soğuk bir ayran ile birlikte servis edebilirsiniz.

  • Afiyet olsun!
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