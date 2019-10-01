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Mardinli futbolcu İstanbulspor'a transfer oldu

FUTBOL HABERLERİ  | 01.10.2019 10:28 | Son Güncelleme

Mardin Büyükşehir Başakspor U16 futbol takımının başarılı futbolcusu Zeki Pirhan Cırık, TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a transfer oldu.

Mardinli futbolcu İstanbulspor'a transfer oldu

Vali Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın destek ve emekleri ile kurulan Mardin Büyükşehir Başakspor futbol altyapısı ilk meyvelerini vermeye başladı. Daha önce 2005 doğumlu Toprak Arvin Gürbüz'ü Altınordu'ya transfer eden Başakspor altyapısı, şimdi de 2004 doğumlu Zeki Pirhan Cırık'ı TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a transfer etti.

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Yaklaşık üç senedir Başakspor altyapısı U15 ve U16 takımlarının kaptanlığını yapan 2004 doğumlu genç sporcusunun emeklerinin karşılığını aldığını kaydeden Başakspor altyapısı sorumlusu Faris Çalbay, "İlerde çok iyi yerlerde göreceğimiz iki genç sporcumuzu profesyonel liglerde oynayan takımlara transfer ettik. Mardinli genç futbolculara çok iyi rol model olacak olan bu futbolcu kardeşlerimizin başarısının haklı gururunu yaşıyoruz. Mardin'den Türk futboluna çok yetenekli iki genç futbolcumuzu kazandırmak bizleri fazlasıyla mutlu etti. Bu konuda bizlere ve genç sporcu kardeşlerimize hiçbir zaman desteğini esirgemeyen sayın Valimiz Mustafa Yaman'a çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Mardin Büyükşehir Başakspor Zeki Pirhan Cırık tff 1. lig istanbulspor

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