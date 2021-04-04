Marega, Fenerbahçe'den 3 milyon Euro maaş istiyor iddiası

Fenerbahçe'nin Porto'nun golcü oyuncusu Moussa Marega için anlaşma zemini hazırladığı iddia edilmişti. Sarı lacivertli takım, devre arasında Malili oyuncuyu bitirme noktasına getirmiş, ancak Porto'nun 'Pazarlık dahi yapmayız' restiyle karşılaşmıştı. Marega, ilk hedefinin Premier Lig'de oynamak olduğunu her zaman söylüyor. Golcü oyuncu için de en ciddi aday Fenerbahçe.

Sabah'ın haberine göre; Sezon sonunda serbest kalacak olan Marega'nın Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Başarılı santrforun maliyetinin ise sanıldığı kadar yüksek olmadığı ortaya çıktı. 29 yaşındaki oyuncunun 3 yıllık sözleşme ve yıllık 3 milyon Euro civarında bir maaş talebi olduğu bildirildi.

MOUSSA MAREGA KİMDİR?

Porto'nun yıldızı olarak bu sezon önemli işlere imza atan Moussa Marega 14 Nisan 1991 tarihinde doğdu. Mali vatandaşı olmasına rağmen Fransa'nın Les Ulis kentinde dünyaya geldi. Futbola Evry FC takımında başladı ve ardından da Le Poiré-sur-Vie VF'ye transfer oldu. Amiens SC ile ilk önemli imzasını attı. Ancak buradan sonra adresi Tunus oldu. Esperance'de oynayan Afrikalı oyuncu Maritimo ile Avrupa'ye yeniden döndü. Burada adından söz ettirmeyi başardı ve Porto'nun dikkatini çekti. 2015-16 sezonunda 3.8 milyon Euro'ya bonservisi alındı. Vitória Guimarães SC'te oynadığı bir sezonun ardından 4 yıldır mavi beyazlıların formasını giyiyor. Bu sezon çıktığı 37 maçta 11 gol atıp 5 de asist yaptı. Mali Milli Takımı ile oynadığı 24 karşılaşmada ise 3 golü bulunuyor. Transfer piyasa değeri 14 milyon Euro.



