Mariano'dan flaş ayrılık açıklaması: Sezon sonu Brezilya'ya gidebilirim

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mariano, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu ve ülkesine geri dönebileceğini söyledi.
Geçen yaz Flamengo'dan transfer teklifi aldığını belirten Brezilyalı oyuncu, "Rafinha transferi öncesinde Flamengo benimle ilgilendi. Flamengo'dan biri beni aradı ancak bana ilk seçeneklerinin Rafinha olduğunu söylediler. Türkiye'de mutluyum ancak Flamengo da, Flamengo'dur. Her iki taraf için de iyi olanın gerçekleşmesini istedim, oturduk ve konuştuk. Flamengo ile görüşmelerim oldu" ifadelerini kullandı.
Eski kulübü Fluminense'ye öncelik vermediğini de belirten tecrübeli oyuncu, "Fluminense'ye büyük saygım ve sevgim var ancak Brezilya'ya geri dönmem halinde, önceliği onlara veririm diyemem, her kulübe gidebilirim" diye konuştu.
3 sezondur Galatasaray'da oynayan 33 yaşındaki oyuncu, bu sezon 32 maçta görev aldı ve 5 assit yaptı.
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