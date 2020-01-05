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  4. Mariano'nun menajeri İstanbul'a geliyor

Mariano'nun menajeri İstanbul'a geliyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.01.2020 18:48 | Son Güncelleme

Galatasaray yönetimi Mariano'nn sözleşmesinin feshi için Brezilyalı futbolcunun menajeriyle görüşecek.

Mariano'nun menajeri İstanbul'a geliyor

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Marcelo Saracchi ve Onyekuru'yu kiralık olarak kadrosuna katan sarı kırmızılılar, bir yandan yollarını ayıracağı futbolcular için çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray yönetimi, Mariano'nun menajeriyle sözleşmenin feshi konusunda görüşecek.

Mariano'nun menajeri Antalya maçı öncesinde yapılan davetin ardından yönetimle masaya oturmak için İstanbul'a geliyor. Sarı kırmızılı yönetim Brezilyalı oyunun sözleşme feshi için görüşme yaparak yolları ayırmayı planlıyor.

Bu akşam İstanbul'a gelecek olan Mariano'nun menajeri ile yarın görüşme yapılacak.

MARİANO'NUN GALATASARAY PERFORMANSI

Mariano, Galatasaray formasıyla bu sezon ligde oynadığı 15 maçta 1 asist yaptı. Brezilyalı futbolcu tüm kulvarlarda 23 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı. Mariano'nun sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona eriyor.

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