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Mariano ve Muslera Benfica maçını değerlendirdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.02.2019 01:35 | Son Güncelleme

Fernando Muslera ve Mariano, Galatasaray'ın Benfica'yla 0-0 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettiği mücadeleyi değerlendirdi.

Mariano ve Muslera Benfica maçını değerlendirdi

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Benfica ile 0-0 berabere kalarak ilk maçtaki 2-1'lik yenilgi sonrasında UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.

Hakem hataları nedeniyle elendiklerini söyleyen Muslera, "Çok üzgünüz, rakibimizi tebrik ediyorum ama çok da etmek istemiyorum. Çok hak ettiklerini düşünmüyorum. İki maça bakıyoruz. İlk maçta haksız bir penaltı, bugün bir ofsayt veriliyor, hiç ofsayt ile alakası yok. Pazartesiden hafta bitene kadar %100 çalışıyoruz ama başkalarının kararları yüzünden elenmek, bizim canımızı çok acıtıyor. İlk maçta da, bugün de bunu gördük. Hak etmediğimiz bir şekilde, hakem kararlarıyla, başkalarının kararlarıyla elenmek canımızı çok acıtıyor" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde VAR olmamasına isyan eden deneyimli kaleci, "VAR'ın olmaması adaletsiz. Şampiyonlar Ligi'nde uygulanıyorsa, Avrupa Ligi'nde de uygulanmalı. Demek ki siz Avrupa Ligi'ne o kadar önem vermiyorsunuz. Bugün ve ilk maçta VAR sistemi olsaydı, şu anda turu geçen takım biz olurduk" ifadelerini kullandı.

MARIANO: "HAKEM BİZİ ENGELLEDİ"

Benfica ile 0-0 berabere kalan ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Galatasaray'da sağ bek Mariano, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İki maçtaki hakemlerin maçlara damga vurduğunu söyleyen Brezilyalı oyuncu, "Çok fazla hakemle ilgili konuşmak istemiyorum, eğer konuşursanız ceza alabiliyorsunuz. Ben dışarıdan seyredenlere, kamuoyuna bırakıyorum bunu. İlk maçta penaltı olmazdı, bu maçta ofsayt olmazdı, gol verilirdi ama şu anda yapacak bir şey yok. TAbii ki VAR olsa çok farklı olurdu" dedi.

Gol attıklarını ama hakemin engellediğini söyleyen Mariano, "İki stoperimizin de katkısı tartışılmaz. Bugün gol yemedik ama amacımız gol atmaktı. Belki de bunu başardık ama hakem sayesinde bu engellendi. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray fernando muslera Mariano

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